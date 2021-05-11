Kamuda örgütlü KTAMS ve KAMU- SEN, Hayat Pahalılığı ödeneğinin dört ay süre ile dondurulması için hazırlanan yasa gücünde kararnamenin bugün Meclis Alt Komitesinde görüşülecek olması nedeniyle Meclis’te grev başlattı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, saat 10:00 itibarıyla grevin başladığını duyurdu.