Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerini sürdürüyor.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da başlayan toplantıda sırasıyla Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Başbakanlık bütçeleri ele alınacak.

Bütçede Mahkemeler için 71 milyon 471 bin 500 TL, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için 23 milyon 354 bin 700 TL ve Başbakanlık için 94 milyon 324 bin 600 TL ödenek öngörülüyor.

Toplam 10 milyar 210 milyon TL olarak öngörülen 2021 yılı bütçesiyle ilgili 21 Ocak’ta başlayan görüşmeler 3 Şubat’ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin üçüncü günü olan bugün ilk olarak Mahkemeler bütçesini görüşmeye başladı.