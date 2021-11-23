Meclis'te Bütçe görüşmeleri 2. gününde...

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün de devam ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.50’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınıyor.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul’da da komitede olduğu gibi 3 günde tamamlanması beklenen görüşmelerin ilk günü olan dün, sırasıyla Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri onaylanmıştı.