CTP ve UBP'den yerel seçim için 25 Aralık uzlaşısı
Cumhuriyet Meclisi’nin Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi’nin Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
Nisaba destek vermeyen muhalefet milletvekilleri, yoklamanın ardından Genel Kurul toplantısına katıldı.
Sunuşların yapılacağı ilk bölümün ardından, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar da Genel Kurul’a katılacak ve “kapalı oturuma” geçilecek.
UBP ile CTP Meclis grupları, yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin tezkereyi Meclise sundu.
Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022’de yapılması önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
10 dakika Genel Kurul'a ara verilirken komitede kararın onaylanmasının ardından seçim tarihi yeniden Genel Kurul'a gelecek. Tarihin bugün onaylanması bekleniyor.
Bu haber toplam 519 defa okunmuştur
Etiketler : meclis