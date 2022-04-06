Meclis önünde tansiyon yükseldi

Hükümet’in ‘Belediyeler reformu’yla kapatılması öngörülen belediyeler arasında yer alan Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi de katıldı. Yarın da Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri eyleme destek verecek.

Belediyelerin ‘reform öfkesi’ sokağa taştı. Meclis önünde toplanan belediye çalışanları ve bölgeliler, kapatmaya karşı eylem yapıyor.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi’nin de katılarak destek vereceğini açıklamış, “mücadelenin gücünü artıracaklarını” söylemişti.

Meclis önünde toplanan belediye çalışanı ve bölgelilerden oluşan eylemciler Gönyeli ve Hamitköy Çemberlerini trafiğe kapatacaklarını ifade etti.

Komite 5.5 saat rötarlı başladı...

Belediyeler Meclis önünde eylemlerini sürdürürken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi de gündemindeki “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere bir araya gelecek komite 5.5 saat sonra saat 15.30 sıralarında toplandı.

EYLEMDEN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

EYLEMDEN KARELER

09.50 Eylemciler iş araçlarının üzerine çıkarak pankart açtı, alanda "birlik mücadele dayanışma" sloganları atılıyor. Büyük iş araçlarının korna sesleri hiç susmuyor, sesler merkezin birçok noktasından duyuluyor...

09.55 Eylemciler Serdarlı Belediyesi’nin de geldiğini anons etti, bu durum alkışlarla karşılandı.

10.00 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya, mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.

Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya, bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan bu reforma karşı olduklarını yineledi. (TAK)

10.09 Araçlı eylemde, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi, yasa tasarılarını kornalar ve sloganlarla protesto etti.

“Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan eylemde, Lefkoşa trafiği de olumsuz etkinlendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Meclis önündeki eyleme, yarın da Yenierenköy ile Dipkarpaz Belediyeleri katılacak.

Sendika yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylemde mücadele her gün yükseltilecek ve sonuç alınana kadar devam edecek.

Herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı eylem devam ediyor. (tak)

10.50 Bir grup eylemci Meclisin bahçe kapısını sökmeye çalıştı, farklı eylemciler olaya müdahale etti. Gerginlik kısa sürede sona erdi.

11.00 Eylemcilerin Meclis kapısını zorlaması üzerine polis kapıya demir bariyer desteği koydu. Polis ile eylemciler arasında kısa süreli itiş kalkış yaşandı. Eylemde sık sık "Hükümet istifa" sloganları atılıyor.

Bazı belediyelerin Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Belediye çalışanlarının Meclis bahçesi kapısını tekmeleyip, açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis müdahale etti.

Bir süre eylemciler ile Polisin kapıyı karşılıklı tutmasının ardından polisin kapıyı bırakması sonrası eylemciler de kapıyı zorlamayı bıraktı.

“Ölmek var dönmek yok”, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan eylemciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da seslendi, “Faiz istifa” sloganları attı.

Eylem diğer belediyelerin de katılımıyla devam ediyor.

11.30 Eylemciler yaptığı anonsta Başbakan Faiz Sucuoğlu'na 10 dakika süre verdiğini duyurdu.

Eylemciler kapıyı kırmaya çalıştı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP'li milletvekilleri, Meclis önünde eylemcilerin yanına giderek, ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Çalışanlara komite toplantısını bekleme çağrısı yaptılar.

Meclis önündeki eylemcilere destek vermek amacıyla bazı CTP milletvekilleri Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediyesi yelekleri giydiği gözlemlendi.

CTP milletvekillerinin eylemcilerin yanına gelmesiyle birlikte eylemciler Meclis kapısını zorladı ve polis ile aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Erhürman’ın konuşması ve gerginliğin yatışmasının ardından milletvekilleri Meclise geri döndü. (tak)

11.52 Meclis önündeki polis ekiplerinin sayısı ikiye katlandı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da CTP'li vekillerin ardından eylemcilerin yanına geldi, komite toplantısının başlaması için sakin olmaları çağrısı yaptı.

14.50 Eylemciler Meclis kapısını sallayarak, "Birlik mücadele dayanışma" sloganları atıyor.

15.15 Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eylemcilerin yanına gelerek sakin ve zararsız bekleyişin sürmesini istedi. "Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, yıkmamız gerekirse elbet yıkarız ama şimdi sakin beklemeye devam edelim. Eylemi olumlu sonuç alıncaya dek sürdüreceğiz" dedi.

15.40

BES ve DEV-İŞ toplantıyı terk etti: Mücadeleyi genişleteceğiz

15.48 Eylemde tansiyon yükseldi Sendika ve belediye başkanlarının itirazına rağmen hükümetin ‘belediye reformunu’ hayata geçirme ısrarı, Meclis önündeki eylemde tansiyonu yükseltti. Eylemciler, Meclis arka kapısına gelerek, kırmaya çalıştı. Çevik Kuvvet ekipleri de olası müdahale için hazır bekliyor.

16.00 Eylemciler, Meclis’in arka kapısını açarak, içeriye girmeye çalıştı. Polis ekipleri ile karşı karşıya geldi.

Eylemciler, Meclis bahçesinde bulunan ambulansın arka kapıdan çıkmasına “araç içini görmek” şartıyla izin verdi. Ambulansın içerisine bakan eylemciler, kapının önünden çekildi ardından tekrardan yerine geldi.

Fotoğraflar Burçin Aybars/ Fehime Alasya