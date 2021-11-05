Meclis Danışma Kurulu 'erken seçim' için toplandı

Meclis Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı. Danışma Kurulu gündeminde, erken seçim tarihi ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndan karma oyun kaldırılması var.

Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda yer alan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Sunat Atun, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ve DP’den Koral Çağman da yer aldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da toplantıya katıldı.