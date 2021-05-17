Meclis’te ‘erken seçim için komite’ arayışı

Meclis Genel Kurulu saat 13:30 sıralarında, yaklaşık 3 buçuk saat gecikmeyle toplandı. Genel Kurul, erken seçim tarihinin belirlenmesine yönelik komite oluşumunda, parti temsiliyet sayılarını belirlemek üzere Ad-hoc komitesine ilişkin UBP’nin önerisini görüşüyor.

Özyiğit: “Erken seçim istiyoruz ama böyle bir Ad-hoc komiteye şiddetle karşıyız”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parmak hesabı ile ülkenin yönetilemeyeceğine işaret etti, Başbakan Saner’e, 6 parti başkanının, Meclis Başkanı ile erken seçim tarihi belirlemesi çağrısında bulundu.

Toplumun sorunlara çare beklerken, avutulduğunu işaret eden Özyiğit, muhalefetin de saatlerce Meclis’in açılmasını ve pazarlıkları beklediğini belirtti.

Özyiğit, “Erken seçim istiyoruz ama böyle bir Ad-hoc komiteye şiddetle karşıyız” dedi.