Maypa bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Sosyal medyada gerçekleştirdiği yayınlarla tanınan ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlamasıyla Perşembe gün tutuklanıp Cuma gün mahkemeye çıkarılan Serdinç Maypa, bugün yeniden yargıç karşısına çıkarılıyor.

Maypa'nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılması öncesi Maypa destekçileri Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde toplanmış durumda.

KIB-TEK, Kalkınma Bankası, Müteahhitler Birliği ve iki farklı sigorta şirketinin şikayetleri üzerine tutuklanan Maypa, söz konusu şirket ile kurumlarla ilgili paylaştığı bilgi ve belgelerin yolszuluk içerdiğini savunuyor.

Bu kapsamda mahkeme, şikayetçilerle ilgili Maypa'nın ortaya attığı iddiaların araştırılması için ayrı bir soruşturma memuru atanması ve 15 günde bir mahkemeye rapor vermesine karar vermişti.

Öte yandan Maypa'nın tutuklanmasının ardından, insan kaçakçılığı yaptığına yönelik ses kayıtları ve WhatsApp konuşmaları yayınlanmıştı. Maypa, mahkemeye getirildiği Cuma gün, ses kayıtlarındaki seslerin kendisine ait olduğunu doğrulamış, "insan kaçakçılığı olayını ortaya çıkarmak için konuşmaları yaptığını" açıklamıştı.