Mavideniz cinayeti yargıda: 2 zanlıya 8 gün tutukluluk
İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, zanlılardan M.Y. ve D.Ö.A. 8 gün tutukluluk aldı.
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İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan M.Y. ve D.Ö.A. 8 gün tutukluluk aldı.
Duruşma öncesi İskele Kaza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı.
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Etiketler : mahkeme, cinayet, Hüseyin Mavideniz