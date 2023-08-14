Mavideniz cinayeti yargıda

İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.Y. ve D.Ö.A. 8 gün tutukluluk aldı.

Diğer zanlılar H.Y. ve C.G. ise, darp ve vahim zarar suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı, iki zanlı, yargılanıncaya kadar 1 ay cezaevine gönderildi.

Duruşma öncesi İskele Kaza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı.

Mavideniz'in yakınları yaşananlara tepki gösterdi

Mavideniz'in yakınları duruşmanın görüldüğü İskele Kaza Mahkemesi'nde... Öfkelli kalabalık adalet istediklerini ifade ediyor, yaşananlara tepki gösteriyor.