"Uyuşturucu baronu KKTC'deki sığınağına dönerken FBI tarafından yakalandı"

Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağına" dönerken tutuklandığı iddia edildi.

Dünya basını "FBI tarafından tutuklandığını" öne sürerken, yerel basın KKTC polisi tarafından tutuklanıp Ankara'ya gönderildiğini ve İnterpol'e teslim edildiğini iddia etti.

Öte yandan YENİDÜZEN'in ulaştığı polis resmi açıklama yapmadı.

Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve adı uyuşturucu kaçakçılığı ile şiddet olaylarıyla anılan Mark Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılan operasyon sonucu tutuklandığı ve sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Daily Mail Avustralya ve Sunday Telegraph, Buddle'ın "FBI tarafından yapılan operasyon sonucu, Kıbrıs'taki sığınağına dönerken tutuklandığını" yazarken, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bazı gazeteler, KKTC polisinin operasyonu sonucu tutuklanıp bayramın birinci gecesi Ercan'dan Ankara'ya götürüldüğünü ve İnterpol'e teslim edildiğini iddia etti. YENİDÜZEN, söz konusu iddialara ilişkin polisten resmi bir açıklama alamadı.

"KKTC'deki sığınağı..."

Buddle'ın geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağından", çetenin Almanya'daki bir üyesiyle görüşmek için çıktığını, dönüşte ise operasyon sonucu tutuklandığı ifade ediliyor.

Rüşvet iddiaları Dünya basının, Kıbrıs'ın kuzeyini "birçok kaçağın saklandığı sığınak" olarak tarif etmesi dikkat çekerken, yerel basının "Buddle'ın bir önceki İçişleri Bakanı" ve "bazı iş insanlarına rüşvet vererek" ülkede kaldığını yazdığı gözlemlendi. Polisten açıklama yapılmadı Dünya basının "Kıbrıs'a yeniden girmeye çalışırken ABD ajanları tarafından yakalandığını" yazmasına karşın kuzeydeki basının "KKTC polisi tarafından KKTC'de yakalandı" iddiası üzerine YENİDÜZEN'in ulaştığı polis kaynakları resmi bir açıklama yapmadı.