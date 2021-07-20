Maraş'ta "Millet Bahçesi"nin açılış hazırlıkları yapılıyor
Kapalı Maraş'ta Eski Yunan Ortaokulu olarak bilinen binanın giriş kısmındaki bahçe yeniden düzenlenerek bugünkü açılışa hazırlanıyor.
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Kapalı Maraş'ta Eski Yunan Ortaokulu olarak bilinen binanın giriş kısmındaki bahçe yeniden düzenlenerek bugünkü açılışa hazırlanıyor.
Bahçenin giriş kısmındaki yol yeniden asfaltlandı. Alanda bulunan iki adet havuz ve fıskiyeler çalışır duruma getirildi. Mağusa Belediye Başkanı'nın da katıldığı çalışmalar gün içerisindeki açılış organizasyonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.
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Etiketler : maras, "Millet Bahçesi"