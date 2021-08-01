Geçitkale bölgesinde dumanlar yeniden yükseldi. Geçitkale'ye bağlı Mersinlik bölgesinde sabahın ilk saatlerinde çıkan yangının ardından, şimdi de Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasında yangın başladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, Geçitkale Belediyesi sosyal medya paylaşım sitesinden yardım çağrısında bulundu.

Belediyenin çağrısı şöyle:

ÇOK ACİL YARDIM MALLIDAG KÖYÜMÜZ iLE ARIDAMI (ARTEMI) KÖYÜMÜZ arkasında yangın çıktı. Rüzgârında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor... Bölgemizde bulunan sabanlı traktör ve Su tankeri aracı bulunan vatandaşların yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur.

Geçitkale - Mallıdağ arasında korkutan yangın