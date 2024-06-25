Araç alev aldı, sürücü alkol testi vermek istemedi

İskele - Gazimağusa Anayolu'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada 1'i hafif olmak üzere 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsü alkol testi işçin yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İskele - Gazimağusa Anayolu'nda bugün 01.00 sıralarında 27 yaşındaki Fırat Yapıcıoğlu, yönetimindeki VD 939 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken, Lions Garden Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarptı, yoldan çıkıp 4 metre derinliğinde banket içerisine düştü. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Asena Menteş, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Asena Menteş, sağ kalça ve sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Fırat Yapıcıoğlu ise yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Araç sürücüsü Fırat Yapıcıoğlu, alkol testi işçin yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.