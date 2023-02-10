Depremde hayatını kaybedenlerin birlikte defnedilmesi için Mağusa Kabristanlığı’nda ‘Deprem Şehitliği’ hazırlığı yapıldı.

Mağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Kabristanlıktaki çalışmaların tamamlandığını, ailelerin isteği doğrultusunda definlerin buraya yapılacağı bilgisini verdi. Manik, “Bu yönde hazırlık ve planlama yaptık. Çoğu aile bu duruma olumlu yaklaştı. Kabristanlıkta bir hazırlığımız var. Aileler uygun görürse defnedilecekler.” dedi. Mağusa’yı yoğun ve çok acı bir gün beklediğini anlatan Manik, bölgedeki trafik ile ilgili de Polis’ten yardım almak için toplantı halinde olduklarını belirtti. Mağusa Belediyesi olarak şehrin yasa boğulduğunu anlatan Manik, “Mağusa ağlıyor” dedi