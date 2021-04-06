Mağusa Devlet Hastanesi'nde grev

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki tüm birimlerde bugün tam gün grev yapacak.

Laboratuvarda görev yapan personel ve servislerdeki hemşire eksikliği yanında Nakil Kurulu’nun toplanmaması gerekçeleriyle yapılacak grev, 08.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Sendikalar saat 10.30’da ise hastane önünde basın açıklaması yapacak.