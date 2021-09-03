Mağusa Belediyesi’nde grev ikinci gününde

Mağusa Belediyesi’nde 21 aydır ek mesai ödemelerinin yapılmaması, maaş ödemelerinde ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle dün başlayan grev sürüyor.

300’e yakın çalışanın ‘hak talebine’ ilişkin arayışı devam ederken YENİDÜZEN’e konuşan

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı, belediye önündeki bekleyişin sürdüğünü kaydetti.

Sakallı, grevin devam ettiğini, ek mesai ve maaşlarla ilgili şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını aktardı.

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