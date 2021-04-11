Lute, liderlerle görüşüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununa ilişkin Cenevre’de yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferans hazırlığı çerçevesinde bugün liderlerle görüşüyor.

Lute bu sabah saat 09:30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Lute ile yaptığı görüşmede “Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm ısrarını” gündeme getireceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Lute’un ise TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin sonucu hakkında Anastasiadis’e bilgi vermesi bekleniyor.