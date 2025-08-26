LTB: "Kızılbaş bölgesindeki Bozkır Sokak'ta kanalizasyon çalışması yapılacak"

Altyapısı güçlü bir Lefkoşa için çalışmalarına devam eden Lefkoşa Türk Belediyesi, Kızılbaş bölgesindeki Okullar Yolu Sokak ve Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak'ta başlattığı kanalizasyon çalışmalarına Bozkır Sokak (Polis Genel Md. Karşısı) ile devam ettiğini açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 27 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 10 gün sürecek çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur dendi.