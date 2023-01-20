“Long Beach’te talep çok, evlerin alıcısı yabancılar…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Noyanlar Group Of Companies Satış Temsilcisi Özder Özbulut, inşaat sektörünün ülkenin en önemli ve gelişen sektörü olduğuna işaret etti.

Özder Özbulut, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, hem de inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İskele bölgesinde genelde yabancılara satışlarının olduğunu belirten Özbulut, rakamların yüksek olmasından dolayı yerli halkın bu bölgeyi tercih etmekte sıkıntı yaşadığını, yerli halk için de Geçitkale’de bir proje başlatmaya hazırlandıklarını ve oradaki fiyatların daha ucuz olacağını ifade etti.

Noyanlar Group Of Companies Satış Temsilcisi Özbulut, birçok proje hayata geçirdiklerini de kaydederek, “Biz aslında sadece insanlarımızı sadece ev sahibi yapmıyoruz, bölgenin gelişimi için de önemli projeleri de hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Long Beach bölgesinde dünyanın her yerinden talep çok”

► “Özellikle Long Beach bölgesiyle ilgili müşterilerimizin %90 veya 95’i yurtdışından gelen insanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, yüksek arzdan dolayı Long Beach bölgesinde arazi ve doğal olarak da ev fiyatları yüksektir. Yerli alıcılarımız Long Beach bölgesindeki yatırımlardan faydalanamaz duruma geldi. 5 yıl önce yerli halkımız burada yatırım yapmakla avantajlıyken, şu anda rakamların geldiği seviyeden dolayı alabilmek pek de mümkün değil. Yerli halkımızı düşünerek Geçitkale bölgesine 600 konutluk bir proje yatırımı yapmak üzere yola çıktık. Önümüzdeki aylarda lasmanını yapmayı planlıyoruz.”

“Birçok ülkeden alıcımız var…”

► “Müşteri profilimizin büyük bir bölümü Rusya ve civarı ülkelerden oluşuyor. Bunun yanında Almanya, İran, Macaristan, Polonya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerden de alıcılarımız geliyor. Genelde bizleri tercih edenler 35-60 yaşları arasında…”

“Fiyatlar İskele bölgesinde 75-80 bin sterlin, Geçitkale’de %20 veya %30 daha ucuz olacak”

► “Bölgenin en iddialı firması olduğumuzu söyleyebilirim. Bitmiş konut sayısı olarak ciddi bir stok avantajımız var. Bu bağlamda bölgede 84-85 bin Sterlin rakamında stüdyolarımız var. 75-77 bin sterline satabileceğimiz konutlar da olacak. Yerli halk için Geçitkale’de tasarladığımız projede fiyatlar bu bölgenin yaklaşık yüzde 20, yüzde 30 daha altında olacak.

Pandemi sonrası satışlarımız çok ciddi derecede artmış durumdadır. Diğer ülkelere göre küçük ülkeyiz, huzur ve refah içinde yaşadığımız için tercih edilen bir ülke oluyoruz.”

“Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz…”

► “İmar Planı meselesi işlerimizi yavaşlattı. Bizim firmamızın bu konuda yaptığı görüşmeler her zaman yapıcı olmuştur. İşletmemiz, işbirliğine açık bir firmadır. Her zaman elimizi taşın altına koyduk, koymaktan da hiçbir zaman çekinmeyiz…”

“İnşaat sektörü önü açık bir sektör…”

► “İnşaat sektörü ülkemiz için en önemli sektördür. Hükümet politikası olarak da bizim bunu destekliyor noktasına gelmemiz gerekiyor. Yatırımcı firmaların önü açılmalı. Bu bağlamda, 10-15 yıl daha bu pazarda güzel işlerin çıkacağına inanıyorum. Bazı sorunlar daha hızlı çözüleceği zaman daha iyi yerlere gelebileceğine de inanıyorum. Halkımızın menfaatine bunu nasıl bir avantaja çevrilmesi konusunda daha iyi çözümlerle bunu tamamlayacağını düşünüyorum.”

İŞTE PROJELER

►​​​​​​​ “Şirketimizde şu anda aktif satışta olan projelerimiz, teslime hazır ve inşaat olmak üzere iki bölüme ayrılır. Teslime hazır projelerimiz; ‘Royal Sun’ ve ‘Royal Life’ projeleridir. Bunların hepsi farklı konseptlerdir. ‘Royal Life’ konseptimiz yüksek katlı, deniz manzaralı stüdyo 1+1 yatırımdan oluşuyor, ‘Royal Sun’ konseptimiz ise bir tık daha az katlı, sosyal yaşamların fazla olduğu, ailelerin de yaşayabileceği konseptimizdir.

► Denize daha yakın opsiyonlarımız da var. ‘Royal Life’ projemiz denize 10 dakika mesafedeyken, ofisimizin gerisinde olan ‘Sea Life’ ve ‘Sea Life Plus’ projemiz denize 5 dakikalık mesafededir. Bununla beraber ‘Park Residance’ projemiz var. Onun da bir kısmı hazırdır, ikinci etabı ise 3-4 ay içinde hazır olacak. Orada biraz daha balkon ve teras odaklı bir proje hazırlandı. Aynı zamanda denize de yakındır.

► ‘Park Residance’ projemizin karşısında da bir alanımız bulunuyor ama imara açık olmadığı için biz orayı sosyal yaşam olarak kullanacağız. İçerisinde otel, restoran ve eğlence mekânı olacak. Biz aslında sadece insanlarımızı sadece ev sahibi yapmıyoruz, bölgenin gelişimi için de önemli projeleri de hayata geçiriyoruz.

► Yine ‘Park Residance’ projesi karşısında denize sıfır sayılabilecek ‘Bellagio’ projemiz var, o da 2 yıl sonra teslim edeceğimiz projeler arasındadır. Orası, Las Vegas’taki bir konsept otelden esinlenerek tasarlandı. 280 konutluk, stüdyo 1+1 dairelerden oluşuyor. Deniz ve dağ manzaralı opsiyonları vardır.

► İskele’yi uzaklaştığımızda ise denizden biraz daha uzakta ‘Royal Sun Elite’ projemiz var. Orada da 1170 konutla bölgenin en büyük projesini yaptık. İlk etabı tamamlandı, 2’nci etabı 2023 yılının sonunda tamamlanacak. 3’üncü etabı ise önümüzdeki yılın sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Orada yine anayol üzerinde servis dükkânlarımız olacak, yine diğer projeler gibi hepsinde aktivite merkezlerimiz olacak.

► Biraz daha geriye gelirsek, yeni açmayı planladığımız ‘Ocean Life’ projemiz var. ­Bu proje 1500 konutla bu bölgenin rekorunu kıracak. 21 bloktan oluşacak. İçerisinde gemi, havuzlar, yürüyüş yolları olacak. 12,16 ve 22 katlı şeklinde blok opsiyonları olacak. Bu projenin lansmanını Geçitkale’deki projemizle birlikte yapacağız. Bir diğer projemiz Boğaz bölgesindedir. Bu proje ortaklı bir projemizdir. Denize sıfırdır. Bu proje 700 konuttan oluşuyor. Planlanan olan projeler de o bölgede mevcuttur.

►​​​​​​​ Denize 5 dakika mesafede olan ‘Riverside’ projemiz de var. Toplam 800 konuttur. Satışın %95’i tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıl yaz aylarında teslim edilecek.

► Yeniboğaziçi’nde yine ortaklı olarak ‘Neo’ projemiz vardır. Onun da teslimi 2 yıldır. Mağusa’da ‘Angel Town’ projesi var. Son olarak da Geçitkale projemiz var. Geçitkale projemiz ilk olarak 600 konutlu, sonrasında ‘Royal Sun’ projesine benzer bir proje olacak. En sonunda ise tek katlı konutlar yapılacak.”

Neden Noyanlar? “Doğruluk ve dürüstlükten hiçbir zaman şaşmadık”

►​​​​​​​ “Noyanlar Group Companies 1973 yılında kurulan bir aile firmasıdır. 2023 yılında 50’inci yılını kutluyor. Ben sektörümüzde bir numara olduğumuzu düşünüyorum. 50 yıldır 1’inci nesil, şu anda 2’nci nesil görevde ve 3’üncü nesle doğru gidiyoruz. Doğruluk ve dürüstlükten hiçbir zaman şaşmadık. Her zaman alıcının, yatırımcılarının veya müşterilerinin yanında olan bir firmadır. Çözüm odaklıyız. Kesinlikle müşterilerimizi mağdur etme gibi bir amacımız yok. Güven noktası da burada oluşuyor.”