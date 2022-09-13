Limasol Bankası’nın Yıllık Genel Kurulu yapıldı

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde toplanan Yıllık Genel Kurul, hissedarların, banka çalışanlarının ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

29 Ağustos Pazartesi günü Limasol Bankası Genel Müdürlük Kültür Salonu’nda gerçekleşen genel kurul, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde yapıldı. Banka hissedarlarının, banka çalışanlarının ve davetlilerinin yer aldığı Yıllık Genel Kurul, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Baş Müfettişi Hediye Soyer Başkanlığındaki divan kurulu tarafından yönetildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Alp pandemi nedeniyle 2020-2021 yıllarında enerji fiyatları ve tedarik zincirlerinde yaşanan gelişmelerin Dünya’da enflasyonun yükselmesine, üretim sistemlerinde önemli sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Alp yaşanan bu gelişmelerin ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin daralmasına, yüksek enflasyon, yüksek faiz, kur şokları gibi olumsuzlukların yaşanmasına neden olduğunu, bu durumun da ekonomideki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Alp sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm bu belirsizliklere rağmen, 2021 yılında Bankamız, Bankacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmüş, KKTC Devleti’nin kredilerin yapılandırılması kararları Bankamızca da uygulanmıştır.

Bankanın 31.12.2021 tarihi itibariyle ( -4,57 ) olan sermaye yeterliliği standart rasyosunun yasal orana yükseltilmesi ve faaliyetlerin daha verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan stratejiler uygulamaya konulmuştur.

Bankanın faaliyetlerinde emeği geçen ve katkı sağlayan Banka çalışanlarına, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederim.”

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu ise yaptığı konuşmasında Limaso Bankası 2021 yılına ait mali finansal veriler yanında, kadro ve personel durumu, personelin hizmet gruplarına göre dağılımı, eğitim düzeyine göre dağılımı ile hizmet içi eğitimler, 2021 yılında tamamlanan ve devam eden projeler ve bankanın toplum ve sosyal çevreye verdiği destekler ile ilgili bir sunum yaptı.

Yoğurtcuoğlu sunumunda KKTC ve dünya ekonomileri ile bankacılık sektörüne ait güncel veriler hakkında da bilgi verdi.

Bankacılık sektörünün 2021 yılı sonu seçilmiş büyüklükleri hakkında da bilgi veren İlkin Yoğurtcuoğlu, “aktif toplamının TL79.643 milyon, brüt krediler toplamının TL42.006 milyon, mevduatlar toplamının TL66.179 milyon ve özkaynaklar toplamının TL6.040 milyon seviyesine yükseldiği görülmekte olup, sektörün aktif büyüklüğünün ülkemiz GSYH’nın yaklaşık 2.76 katına ulaşmış olması sektörün önemini ayrıca teyid eder niteliktedir” dedi. Pek tabii ki sektörün seçilmiş büyüklüklerinde görülen artışta döviz kurlarının geldiği nokta da çok önemli bir etken olmuştur. Şöyle ki ; 2021 yılı sonu itibarıyle kredilerin yaklaşık %63’nün ve mevduatların yaklaşık %77’sinin YP olduğu ve 2021 yılı itibarıyle döviz kurlarının para birimi bazında farklılık göstermekle birlikte yaklaşık %75’lere varan artışı göz ardı edilemez. Diğer taraftan 2021 yılı sonu itibarıyle Bankacılık Sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranının %63.47 seviyelerine gerilemesi, son yılların en düşük oranı olması yanında ayni zamanda sektörün olabildiğince likit olduğunun da göstergesidir diyerek sözlerine devam eden ve Limasol Bankası’na ait 2021 yılı verilerini de paylaşan Genel Müdür Yoğurtcuoğlu, “tüm olumsuzluklara ve sıkıntılara karşın, büyüme göstergeleri olarak kabul edebileceğimiz Toplam Aktifler, Mevduatlar, Brüt Krediler ve Özkaynaklar bakımından gerek Sektör ortalaması ve gerekse de içinde bulunduğumuz özel sermayeli bankalar grubu ortalamasına paralel seyrettiğimiz söylenebileceği gibi diğer taraftan finansal derinleşmenin önemli göstergelerinden kabul edilen TGA dönüşüm oranımızın, 2021 yıl sonu itibarıyle yüzde 4.79 seviyelerinde ve haliyle içerisinde bulunduğumuz özel sermayeli bankalar grubu ortalamasının altında olduğunu görmekteyiz. ” ifadelerini kullandı.

İlkin Yoğurtcuoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Topluma ve sosyal çevreye verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak eğitim, sağlık, spor, çevre ve kültür-sanat konulu birçok projeyi de desteklemiş bulunmaktayız. Köklü geçmişimizden aldığımız güç ve güvenle devam eden yolculuğumuzda bizlere verdikleri destekten dolayı, Yönetim Kurulumuza, değerli hissedarlarımıza ve bizlere her zaman güven duyan saygıdeğer müşterilerimize bankamız adına teşekkürlerimi sunar, başarımızın temelini oluşturan kıymetli çalışma arkadaşlarımı bu vesile ile tekrardan tebrik ederken, genel kurulumuzun camiamız için hayırlı olmasını temenni ederim.”

Konuşmaların ardından, Dış Denetim Firması Fevzi Adanır & Co. Certified Public Accountants tarafından teftiş edilmiş 2021 yılı hesapları ve denetim raporu okunup, hesaplar %99,46 oranında oy çokluğu ile onaylandı.

Ayrıca yeni dönem için Dış Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi konusunda da oylama yapıldı ve oy çokluğu ile onaylandı.

Ardından bankanın Yıllık Genel Kurulu tamamlandı.