Liderlerin ara bölgedeki görüşmesi başladı...

Cenevre'deki gayriresmi 5+1 toplantıdan sonra Kıbrıs'taki iki lider bu sabah bir araya geldi. Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi saat 09.17'de başladı.

Görüşme BM karargahının bulunduğu ara bölgede, geçmişte de müzakerelerin yapıldığı ve bir dönem "Lefkoşa Konferans Merkezi" diye isimlendirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin Ofis binasında gerçekleşiyor.

Toplantı için Ofis binası önünde bekleyen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı.

Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1000’inci toplantısı sebebiyle bugün Ledra Palas’ta düzenlenecek ve Stewart’ın da katılım göstereceği etkinliğe katılamayacak olan liderler, toplantıdan önce KŞK üyeleriyle fotoğraf için poz vererek Komite'ye desteklerini belirtti.

Ersin Tatar görüşmenin ardından saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak. İki lider en son Cenevre'de 17-18 Mart tarihlerinde yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinde bir araya gelmişti. İki liderin bugünkü toplantıda Cenevre'de ele alınan yeni kapılar ve Güven Yaratıcı Önlemler gibi konuları ele almaları bekleniyor.

Hristodulidis: “Görüşmeye, öteki taraftan karşılık olmasını dileğiyle gidiyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmeye “BM Genel Sekreteri ile Cenevre’de uzlaşılanlara yanıt gelmesi ümidiyle” gittiğini söyledi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın konutuna gitmek üzere Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı çıkışında gazetecilere konuştu.

Bugünkü görüşmeden çıkacak sonuçtan iyimser olup olmadığı sorulan Hristodulidis, “Öteki taraftan bir yanıt gelirse, kesinlikle iyimserim. Göreceğiz” dedi. Hristodulidis, BM Genel Sekreteriyle uzlaşımız zemininde iyi niyetle gidiyorum ve karşılık olmasını diliyorum” diye ekledi.

Haber: Dervişe Çobancık / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)