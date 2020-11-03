Liderler ilk kez görüşüyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün gayrı resmi tanışma toplantısı yapıyor.

Tatar ile Anastasiadis’in sosyal içerikli görüşmesi saat 19.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Lefkoşa’da, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan ikametgahında yapılacak.