Lefkoşa’daki tarihi surlar çöktü
Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu noktada bulunan tarihi surlar çöktü.
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Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu noktada bulunan tarihi surlar çöktü.
Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Özgün Olguner surların çöktüğünü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
Olguner paylaşımında paylaşımında şu notu da iletti:
“En erken zamanda Cumhurbaşkanlığı kompleksi dahil surlar üstündeki tüm binalar yıkılıp surlar korumaya alınmazsa, sur filan kalmayacak...”
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