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Lefkoşa’daki tarihi surlar çöktü

Lefkoşa’daki tarihi surlar çöktü

Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu noktada bulunan tarihi surlar çöktü.

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Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu noktada bulunan tarihi surlar çöktü.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Özgün Olguner surların çöktüğünü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. 

Olguner paylaşımında paylaşımında şu notu da iletti:

“En erken zamanda Cumhurbaşkanlığı kompleksi dahil surlar üstündeki tüm binalar yıkılıp surlar korumaya alınmazsa, sur filan kalmayacak...”

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