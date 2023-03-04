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Lefkoşa'daki kaza korkuttu

Lefkoşa'daki kaza korkuttu

Lefkoşa'da bugün 'Altınbaş Işıkları' olarak bilinen noktada gerçekleşen trafik kazası korkuttu. 

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Lefkoşa'da bugün 'Altınbaş Işıkları' olarak bilinen noktada gerçekleşen trafik kazası korkuttu. 

Detaylar gelecek 

Fotoğraf: Nedim Enginsoy

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