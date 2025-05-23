Lefkoşa’da yayaya araba çarptı

Lefkoşa’da dün meydana trafik kazasında 22 yaşındaki Rana Manzol Mohamed Tawfeıg’e araba çarptı. Tawfeıg, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda müşahede altına alınırken, 19 yaşındaki sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 18.00 sıralarında 19 yaşındaki Gülen Çıldır, yönetimindeki UK 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Foto Filiz önlerine geldiğinde yolun diğer tarafına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Rana Manzol Mohamed Tawfeıg’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. UK 063 plakalı araç sürücüsü Gülen Çıldır tutuklandı.