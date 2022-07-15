Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor
Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor

Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri sürüyor.

A+A-

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri sürüyor.

Sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.

Testler, 11.15-13.00 arasında ise Dereboyu'nda kafeler bölgesinde yapılacak.

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)

Bu haber toplam 531 defa okunmuştur
Etiketler : , ,