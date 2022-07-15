Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri sürüyor.

Sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.

Testler, 11.15-13.00 arasında ise Dereboyu'nda kafeler bölgesinde yapılacak.

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)