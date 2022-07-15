Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor
Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri sürüyor.
A+A-
Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri sürüyor.
Sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.
Testler, 11.15-13.00 arasında ise Dereboyu'nda kafeler bölgesinde yapılacak.
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)
Bu haber toplam 531 defa okunmuştur
Etiketler : sağlık bakanlığı, test, covid-19