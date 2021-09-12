Lefkoşa'da motor kazası: 39 yaşındaki Veli Umut Erkan ağır yaralandı

Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen motor kazasında 39 yaşındaki sürücü Veli Umut Erkan ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün 13.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, PT 678 plakalı motosiklet ile dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyreden 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal'ın kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.