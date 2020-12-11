Lefkoşa'da kaza: Salon araç ile kamyon çarpıştı

Lefkoşa, Küçükkaymaklı bölgesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada salon araç ile komyon çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"11.12.2020 tarihinde, saat 19:30 raddelerinde, Lefkoşa'da Kahramanlar Sokak üzerinde, HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen Yahya ACIR (E-34) yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucu olay yerinden ayrılan HA 530 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir."