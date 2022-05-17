Lefkoşa rengarenk!

17 Mayıs ‘Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’ dolayısıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenleniyor.

Dereboyu’nda başlayan yürüyüşe LGBTİ hakları destekçileri ile çok sayıda yurttaş katılıyor.

Lefkoşa Dereboyu Suitex önünde başlayan yürüyüşLefkeliler Han’ında (Lefkoşa Suriçinde) düzenlenecek olan partiyle geç vakte kadar devam edecek.

Etkinliğe CTP milletvekilllerinden Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Fide Kürşat, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve TDP Genel Sekreteri Navzat Özkunt da destek verdi.

1990’dan beri her yıl…

Günün amacı bireyleri bilinçlendirmek, LGBTİ hakları lehine gösteri ve yürüyüşlerle eşitliği öne çıkarmak, hak ihlalleri ve ayrımcılığa karşı dayanışma göstermek olarak öne çıkıyor. Homofobi ve transfobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri bulunan insanlara yönelik "olumsuz duygular, tutumlar veya davranışlar" olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.



Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI