Lapta'da çalışanlar iş bıraktı
Lapta Belediyesi’ndeki emekçiler, 4 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti.
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Lapta Belediyesi’ndeki emekçiler, 4 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) öncülüğünde düzenlenen eylemde, Lapta Belediyesi çalışanları “Geçinemiyoruz” diye isyan etti.
20 Aralık tarihine dek maaşların ödenmemesi durumunda eylemin şiddetini arttıracaklarını ifade eden BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eyleme gidileceğini YENİDÜZEN’e açıkladı.
İş bırakma eyleminin bu hafta süreceğini kaydeden Yalınkaya, sorunun 20 Aralık’a kadar çözülmemesi durumunda süresiz greve gideceklerini belirtti.
Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı
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Etiketler : eylem, bes, lapta belediyesi