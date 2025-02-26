Kuzeyden güneye geçerken, eski eserle yakalandı
Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçmek üzereyken bir Kıbrıslı Rum’un aracında yapılan kontrollerde tespit edilen 1795 yılına ait tarihi kitabın Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Eserler Dairesi’ne teslim edildiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçmek üzereyken bir Kıbrıslı Rum’un aracında yapılan kontrollerde tespit edilen 1795 yılına ait tarihi kitabın Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Eserler Dairesi’ne teslim edildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Kıbrıslı bir Rum’un 26 Haziran 2018 tarihinde kuzeyden “Ayios Demetios” (Kermiya) geçiş noktasından güneye geçmek isterken Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük Dairesi memurlarınca aracında arama yapıldığını ve 1795 tarihli kilise kitabı ele geçirildiğini yazdı.
Gazete, kitaba el konulması sonrasında ilgili soruşturmanın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne (güney) taşındığını, mahkemenin ise kitabın Eski Eserler Dairesi’ne teslim edilmesine karar verdiğini belirtti.
Habere göre kitabın teslimatı dün yapıldı.
Foto: Arşiv
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