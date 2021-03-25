Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından uzaktan eğitim için 50 tablet

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan Uzaktan Eğitime Destek kampanyası için 50 adet tablet katkıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, 50 adet tablet Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan’ın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaretinde teslim edildi.