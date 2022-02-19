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Bariyerlere vurdu, takla attı, yandı

Bariyerlere vurdu, takla attı, yandı

Lefkoşa’da yeni yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

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Lefkoşa’da yeni yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

UA 066 plakalı araç sürücüsü Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lefkoşa istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerlerin üzerinden geçti. Bariyerleri yıkan sürücü aracıyla birlikte takla attı ve tavanı üzerinde durdu. O sırada araç birden alev almaya başladı.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde.

DETAYLAR GELECEK

 

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Fotoğraflar: Derya Ulubatlı

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