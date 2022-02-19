Bariyerlere vurdu, takla attı, yandı
Lefkoşa’da yeni yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
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Lefkoşa’da yeni yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
UA 066 plakalı araç sürücüsü Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lefkoşa istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerlerin üzerinden geçti. Bariyerleri yıkan sürücü aracıyla birlikte takla attı ve tavanı üzerinde durdu. O sırada araç birden alev almaya başladı.
Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde.
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Fotoğraflar: Derya Ulubatlı
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Etiketler : kaza, trafik kazası, araç yangını