Kut Adalı’yı kaybettik…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı hayatını kaybetti.

Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.