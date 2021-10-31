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Kurultayda son gün: Gün boyu oy verme sürecek

Kurultayda son gün: Gün boyu oy verme sürecek

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

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UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün oy verme iş gün boyunca devam edecek. Dün başlayan ve konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilen kurultayda genel başkanlık için 3 aday yarışıyor.

Kurultay'da dün, açılış, raporların okunması ve konuşmaların ardından, oy verme işlemine geçildi.

UBP kurultayının ilk gününde 3 bin 646 üye oy kullandı.

Dün 13.30'da başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar devam etti. Bugün ise 09.00 -18.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek. 

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

Divan Başkanlığını UBP Milletvekili Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürütüyor.

 

AN AN UBP KURULTAYI

10.12  UBP Başkan adayı Faiz Sucuoğlu da ikinci günün sabah saatlerinde  Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'na geldi.

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09.00 Oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı, salonun dışında oy vermeyi bekleyen üyeler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Aday kartları ve tanıtım broşürlerinin yere atılmasıyla yaratılan çevre kirliliği gözlerden kaçmadı

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FOTOĞRAFLAR DERYA ULUBATLI - BURÇİN AYBARS

 

UBP'de oy verme işlemi bitti: 3 bin 646 üye oy kullandıUBP'de oy verme işlemi bitti: 3 bin 646 üye oy kullandı

 

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