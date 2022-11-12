Külliye’ye hayır yürüyüşü bugün 16.00’da

Külliyeye Hayır Platformu, bugün saat 16.00’da Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde “Külliyeye Hayır” yürüyüşü düzenleyecek.

Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya gelen örgütler 3 Kasım’da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Platform, izinsiz, kaçak ve Anayasaya aykırı olduğunu” belirttiği ve "Küllliye"olarak tanımladığı "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi" inşasının durdurulmasına yönelik yargıya başvurarak, dava dosyalayacağını açıklamıştı.

Platform adına Ali Yöney, basın açıklamasını okuyarak, “Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya gelen demokrasi ve çözüm yanlısı güçler olarak yurdumuza, irademize, kültürümüze, yaşam tarzımıza, doğamıza sahip çıkmak ve bu topraklarda eşit, adil, çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir yaşamı olanaklı kılmak için külliyeye hayır diyoruz” demişti.

Yöney, imza kampanyasını büyütmek ve genişletmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

Külliye Hayır Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

“Bağımsızlık Yolu, BKP,Baraka Kültür Merkezi, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, Turizm Emekçileri Sendikası, TDP-TKP, YKP, Yeşil Barış Hareketi”