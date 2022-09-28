Külliye eylemine katılanlara gözaltı

Külliye yapımını protesto eylemine katılan 2 kişi gözaltına alındı. YENİDÜZEN'in ulaştığı bilgilere göre polis başka isimleri de gözaltına almak için arıyor.

Polisin eylemcileri "polis ile mukavemet" gerekçeleriyle gözaltına aldığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'nın konuyla ilgili olarak açıklaması:

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi binasının yapılmasına karşı dün gerçekleştirilen eylem sırasında, polis ile bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği tespit edilen iki kişi tespit tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Gözaltına alınanların Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin idari Amiri Necat Ceral ve Gönyeli Belediyesi CTP’li Meclis Üyesi ve Asbaşkanı Soyer Kolozali olduğu öğrenildi.