KTÖS, yarın 12 okulda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev ve eylemlerine yarın da 12 okulda devam edecek.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş'in yaptığı açıklamada, yarın 12 okulda 08.00-11.00 saatleri arasında greve gidecek.

Yapılan açıklamada, sendika saat 11:00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı da düzenleyecek.

Grevde olacak olan okulların listesi şöyle: