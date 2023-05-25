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KTÖS, yarın 12 okulda greve gidiyor

KTÖS, yarın 12 okulda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev ve eylemlerine yarın da 12 okulda devam edecek. 

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev ve eylemlerine yarın da 12 okulda devam edecek. 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş'in yaptığı açıklamada, yarın 12 okulda 08.00-11.00 saatleri arasında greve gidecek. 

Yapılan açıklamada, sendika saat 11:00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı da düzenleyecek.

Grevde olacak olan okulların listesi şöyle: 

  1. Alaniçi İlkokulu
  2. Arabahmet İlkokulu
  3. Değirmenlik İlkokulu
  4. Karakol İlkokulu
  5. Konuklar İlkokulu
  6. Lefke İstiklal İlkokulu
  7. Mormenekşe İlkokulu
  8. Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu
  9. Şht. Tuncer İlkokulu
  10. Yeni Erenköy İlkokulu
  11. Yeniboğaziçi İlkokulu
  12. Zümrütköy İlkokulu
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