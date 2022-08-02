KTÖS ve KTOEÖS eylemde: “Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Sendikalarla istişare edilmeden, Öğretmenler Yasa Değişikliği gündemiyle Yüksek Danışma Kurulu’nun apar topar toplantıya çağrılmasını eleştiren iki sendika, saat 11.30'da Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Eylem nedeniyle bakanlık önünde polis güvenlik önlemi aldı. Sendikalar, bakanlık önüne “Hırsız var” yazılı pankart açtı. Eylemde, “Hükümet, halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Polisle kısa süreli arbede yaşandı: “BAKAN İSTİFA”

Konuşmaların ardından sendika üyeleri bakanlığa girmek istedi, polis engeliyle karşılaştı.

Bakanlığa giren sendika üyelerini Eğitim Bakanı Çavuşoğlu karşıladı, açıklama yapmak isteyen Çavuşoğlu, "Bakan istifa" sloganıyla karşılandı.

Sendika üyesi öğretmenler Bakanlık binasından, Çavuşoğlu ile görüşmek için bekliyor.

Maviş: Eğitimi politikaya malzeme yapmayacağız

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Yaz sıcağında yasa geçirmeye alıştırlar. Göç Yasası’nı unutmadık. Ama buna izin vermeyeceğiz” dedi, "Eğitimi politikaya malzeme yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Maviş, bugüne kadar Öğretmenler Yasası’na katkı koyan, UBP’li bakanların isimlerini tek tek okudu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na seslenerek, “Ne katılımcı demokrasi ne de istişarenin ne olduğunu biliyor” dedi.

Yasada istişare yapılmadan değişiklik yapılmaması gerektiğine işaret eden Maviş, “Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Maviş, okullardaki öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığını, 45 farklı ülkeden öğrenci olduğunu belirtti.

Okulların yüzde 65’inde gece bekçisi, yüzde 30’unda interneti olmadığını ifade eden Maviş, diğer eksikliklerle ilgili de yüzdelik oranlarını paylaştı.

Elmalı: Samimiyetsizlik ve kabul edilemez

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, hükümetin sendikalarla istişare yapmadan Öğretmenler Yasası’nda değişiklik yapmak istemesini, “samimiyetsizlik ve kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Elmalı, birçok okulda ciddi alt yapı sıkıntısı olduğunu, bu durumu fotoğraflayarak yayınladıklarını söyledi. Hükümetin toplum menfaatine icraat yapmadığını belirten Elmalı, bakanlığın sendikaların sorularına cevap vermediğini dile getirdi.

Elmalı, bakan Çavuşoğlu’na da aşağıya inmesi çağrısı yaptı.

Eylem öncesi de açıklama yaptılar

İki sendika, eylem öncesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklama şöyle:

"Eğitim alanında yapılması öngörülen dönüşümler tüm paydaşların katılımı ve ortak mutabakatı ile gerçekleştirilmelidir. Paydaşların görüşleri alınmadan, bir ön çalışma gerçekleştirilmeden, üzerinde yeterince tartışılmadan, araştırma yapılmadan, veri toplanmadan, ihtiyaçlar belirlenmeden anlık ve tek taraflı alınan kararlarla oluşturulan tasarılar, eğitimde geri dönüşü olmayan zararlar verebilecektir. Sendikalarımız, eğitim alanında değişim, gelişim ve dönüşümün en önemli destekçisidirler. Pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin özveri ile çalışarak öğrencilerinin eğitim/öğretim hakkına sahip çıkan öğretmenlerimiz eğitim alanındaki her sürecin yadsınamaz bir parçasıdır. Ödev ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiren öğretmenlerin haklarını geriye götürerek cezalandırmak yerine, eğitim/öğretim faaliyetleri ile birlikte bu hakları daha ileriye taşımak, öğretmenlik mesleğini daha cazip bir hale getirmek tüm paydaşların ve özellikle de eğitimi yönetenlerin birincil görevidir."