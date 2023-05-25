KTOEÖS yarın tüm okullarda grevde olacak, sınavlar da yapılmayacak... Ayrıca Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacak.

Açıklama şöyle:

"26.05.2023 Cuma günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacaktır.

Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz."

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)