KTOEÖS bugün tüm okullarda 10.00-13.05 saatleri arasında grevde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “öğretmenlere saldıran” Eğitim Bakanı’nı ve Eğitim Bakanı’nın tutumuna sessiz kalan Bakanlar Kurulu’nu protesto etmek adına bugün tüm okullarda grev yapıyor.

Lefkoşa ve Lefkoşa Çevre okullarındaki öğretmenlerle saat 10.30'da sendika önünde toplanan KTOEÖS, meclis önüne yürüyecek.