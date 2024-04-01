KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın Mecliste başlattığı grevin bugün de devam edeceğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Mecliste görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunması ile ilgili Meclis Başkanı ve Genel Sekreterinin “duyarsız tutumunun sürdüğünü” ileri sürdü.

Bengihan, bu tutum nedeniyle grevin bugün de devam edeceğini belirtti.

KTAMS Başkanı Bengihan, grevle ilgili Meclis önünde yaptığı basın açıklamasında, “çalışanlar arasında yapılan taviz ve ayrıcalıklar sonucunda çalışanların stres yaşadığını, çalışma barışının bozulduğunu, yasa yapıcı olan Meclisin tüm dairelerin yasasını yaptığını ancak kendinin yasalara uymadığını” ileri sürmüştü.