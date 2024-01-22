Koral Aşam kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, kalp krizi şüphesiyle ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, kalp krizi şüphesiyle ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil Servis’te müşahede altında bulunan Aşam’ın sağlık durumuna ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali, test sonuçlarının beklendiğini belirtti.
Aşam’ın bilincinin açıldığını belirten Kolozali, detaylı bilginin doktorlar tarafından açıklanacağını ifade etti.
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