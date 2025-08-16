Köpeği traktör ile çeken sürücüye ceza geldi...
Erenköy - Yeşilköy Anayolu Kuzey Sahil Yolu üzerinde kullanımındaki traktöre köpeği bağlayıp çeken şahsın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.
Söz konusu traktör sürücüsü tespit edilerek işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 7680,30 TL sabit para cezası kesilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufundaki hayvana eziyet etmesinden ötürü de yetkili daire olan Veteriner Dairesine ileri işlem için bilgilendirme yapılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir
