“Kontrolden çıktı, destek istiyoruz”

Çınarlı bölgesinde bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İncirli Mağrası’na yakın bir noktada başladığı ifade edilen yangınla ilgili hem itfaiye, hem de bölge halkı seferber olmuş durumda.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, yangınla ilgili “kontrolden çıktı” açıklaması yaptı, bölgedeki üreticilerden, traktör ve su tankeri desteği istedi. Öte yandan bölgeden edinilen bilgilere göre çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sivil vatandaş, yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gitmiş durumda.

Detaylar gelecek…