Kolej Giriş Sınavı bugün yapılıyor. sınava toplam 1970 öğrencinin kayıt yaptırdı.

Ülke genelinde dokuz sınav merkezinde yapılan kolej sınavları, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

KGS, dokuz sınav merkezinde yapılıyor

Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde gerçekleşiyor.

İki oturumda gerçekleştirilecek kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

KGS sınav sonuçları bugün akşam saatlerinde yayınlanacak

Bakanlık daha önceden yaptığı açıklamada, KGS sınavının sonuçlarının bugün akşam saatlerinde yayınlanacağını belirterek, sınavla ilgili bazı bilgileri paylaşmıştı:

“Bilindiği gibi Kolej Giriş Sınavı ‘Türkçe’, ‘Fen ve Teknoloji’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘İngilizce’ ve ‘Matematik’ olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmuştur. Sorular, pandemi koşulları da gözetilerek, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış ‘belirtke tabloları’, ‘geçerlilik’ ve ‘güvenilirlik’ ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü ‘sınav sorumluları’ ve ‘denetmenler’ eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.”

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün (bugün) akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

Toplam 645 öğrenci Koleje Giriş Kaydı hakkı elde edecek

Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Maarif Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.