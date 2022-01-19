KÖDER’den Havva Ramadan Cemil belgeseli

Murat OBENLER

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ülkemizde iz bırakan, değer katan kadınları anlattıkları belgeseller serisine Havva Ramadan Cemil ile devam etti.

Koopbank Genel Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Havva Ramadan Cemil’in ailesi, sevenleri, KÖDER üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Deniz Şerifoğlu Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı ve sırasıyla KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve aile adına torun Ramadan Cemil Debbağ’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte dernek üyesi de olan emekli edebiyat öğretmenleri Tuncay Çağatay ve Gülgün Serdar, sağlık nedenlerinden dolayı geceye katılmayan Havva Hanım ilgili bir söyleşi gerçekleştirirken gece daha sonraki belgesel gösterimi ve teşekkür merasimi ile sona erdi.



Ekingen: “Havva R.Cemil çok güçlü, topluma çok önemli katkılar yapan, öncü bir kadın, örnek bir kişilik”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluşu ve amacını anlatarak başladığı konuşmasına başta gösterim için salonu açan Koopbank yönetimine ve diğer katkı koyan kuruluşlara, Havva Ramadan Cemil ile tüm aile bireylerine ve bu süreçte emek veren dernek üyelerine teşekkür ederek devam etti.

Ekingen, “Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekingen konuşmasının devamında ise, “ Özelde Limasol genelde ise tüm ülke çapında Kıbrıs Türk kadınının yerinin güçlendirilmesi ve gelişimine katkı koyan, öncü bir insan olan Havva Ramadan Cemil’in belgeselini izleyeceğiz. Zengin fakir ayrımı yapmadan herkese el uzatan, fedakarca çalışan, üreten ve birlikte el ele var olan kadınlarımızın yaptıkları sayesinde burdayız. Havva Ramadan Cemil de çok güçlü, topluma çok önemli katkılar yapan, öncü kadınlarımızdan, örnek bir kişilik. Kedilerine çok sevgilerimi sunar herkese iyi seyirler dilerim” dedi.



Debbağ: “Bu belgeselini hazırlayıp topluma sunan derneğe teşekkür ederiz”

Torun Ramadan Cemil Debbağ ise anneannelerinin belgeselini hazırlayıp topluma sunan derneğe teşekkür ederek aile bireyleri olarak bu belgeseli izleyecek olmanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti. Anneanelerinin sıhhatı elvermediği için gösterime katılamadığını ancak kendilerinin onun adına hep birlikte gösterime katıldıklarını ifade eden Debbağ, herkese Havva Ramadan Cemil’in sevgi ve selamlarını iletti.



Başçeri: “Tüm çabaların arkasında olan, olmazsa olmazı, temel direği Havva hanımefendidir”

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının toplumsal yaşamına çok önemli katkıları olan Havva Ramadan Cemil’in belgesel gösterimini izleyeceğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek KÖDER’e teşekkür etti.

Başçeri, “Ramadan Cemil ailesinin yaptıklarının Kıbrıs Türk halkı için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Limasol’un ilk serdarı da olan Ramadan Cemil ve ailesinin zor varoluş mücadelesine çok önemli katkıları var. Bu değerli çalışmalar ve kıymetli çabalar 1974 sorasında da günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmiştir. Bu çabaların arkasında olan olmazsa olmazı, temel direği Havva hanımefendidir. Tüm acılara rağmen ailesini de bir arda tutmuş ve topluma faydalı olmaları için gayret sarfetmiştir, birçok çocuğun eğitimine katkı vermiştir. İyi ki var.”



Tatar: “Güçlü bir Kıbrıs Türk kadını olarak toplumda nefer olarak var olmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok değerli bir çalışma yapıldığını belirterek baba Ramadan Cemil’den başlayarak anne Havva Ramadan Cemil ve günümüze kadar tüm Ramadan Cemil ailesinin Kıbrıs Türk varoluş mücadelesine çok değerli katkılar verdiğini söyledi. Havva hanımın büyük acılar çekmesine rağmen hep ailesinin yanında olduğunu, toplumunu sevdiğini ve herkese destek verdiğini ifade eden Tatar, güçlü kişiliği ile Kıbrıs Türk kadını olarak toplumda bir nefer olarak var olduğunu vurgulayarak kendisine çok büyük hürmetlerini sundu.



Gösterim sırasında duygusal anlar yaşandı

Havva Ramadan Cemil’in belgeselde söylediği “Her şey bir anda kaybolmaz, her şey bir anda var olmaz.

Sabır etmek ve neticesini görmek lazım” sözleri hem günümüz hem de gelecek kuşaklara bir öğüdü olarak akılda kalırken kızı Işın Ramadan Cemil ve aile üyeleri yanısıra katılımcılar da duygusal anlar yaşadılar. Gece sonunda dernek üyelerinden Fatma Özok’un yaptığı zeytinden seramik kadın heykelciği Havva hanıma iletilmek üzere aile üyelerine takdim edildi.