Kişmir’e İstanbul’da polis engeli

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’de polis engeliyle karşılaştı.

Kişmir’in “sınır dışı” mı edildiği yoksa polis tarafından engellendiğini mi bilinmiyor.

Bu sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten ülkeye dönmeye çalışan Kişmir, PCR testi yapmak için Türkiye'ye girmek isterken, İstanbul Havalimanı'nda göz altına alındı ya da sorgulandı.

Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı.

Fatma Kişmir: "PCR gerekçesi sunuldu"

YENİDÜZEN'e konuşan Ali Kişmir'in annesi Fatma Kişmir, oğluyla birkaç kez telefonla konuşarak iyi olduğunu öğrendiğini ancak polis sorgulamasının asıl sebebinin net olmadığını söyledi.

Polis tarafından "geçersiz PCR testi" gerekçesinin sunulduğunu da aktaran Fatma Kişmir, bunun politik sebeplerin üzerini örtmek üzere kullanılan bir bahane olduğuna inandığını ancak net açıklamanın şu an Kıbrıs'a gelmek üzere uçağa binen Ali Kişmir tarafından yapılabileceğini belirtti.

Ali Kişmir henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, resmi makamlardan da bir bilgi verilmedi. Ali Kişmir’in 12:15 sıralarında Ercan Havaalanı’nda olması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden de geçtiğimiz temmuz ayında “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamıyla Türkiye’ye alınmamış, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 11 saat “Kabul Edilemez Yolcular Odası"nda kilit altında tutulmuştu.

Daha sonra araştırmacı Ahmet An da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmamıştı.