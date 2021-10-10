Kişmir, İstanbul'da göz altına alındı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye'de göz altına alındı.

Bu sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten ülkeye dönmeye çalışan Kişmir, PCR testi yapmak için Türkiye'ye girmek isterken, İstanbul Havalimanı'nda göz altına alındı.

Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’e geçtiğimiz Temmuz ayında “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamıyla Türkiye’ye alınmamış, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 11 saat “Kabul Edilemez Yolcular Odası"nda kilit altında tutulmuştu.

Daha sonra araştırmacı Ahmet An da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmamıştı.